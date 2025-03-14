«Из-за этого мы сейчас не впереди». Ферстаппен — о трудностях в практиках ГП Австралии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об участии в первых двух тренировках Гран-при Австралии. Спортсмен показал пятое и седьмое время соответственно.

«Не скажу, что баланса вообще не было. Нет каких-то огромных проблем, но почему-то должного сцепления не появлялось, возникли трудности у всех четырёх шин — на первом и последнем секторах. Разумеется, из-за этого мы сейчас не впереди.

Легко ли всё решить? Проблема в том, что серьёзных сложностей с балансом нет — поэтому всё несколько сложно. Вместе с тем нельзя сказать, что я не ожидал такой ситуации, когда ехал в Мельбурн. Я не удивлён темпом, который мы демонстрируем, — ни позитивно, ни негативно», – приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

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