Шарль Леклер ответил, чем был недоволен в первых двух практиках Гран-при Австралии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об участии в первых двух тренировках Гран-при Австралии. По итогам первой свободной практики монегаск продемонстрировал третий результат, а по итогам второй у него было первое время.

«Ощущения в машине были хорошими. Хотя всё равно есть что улучшить, я был не совсем доволен парой вещей в плане баланса. Ещё надо добиться прибавки в скорости. Но такая ситуация у всех в паддоке», – приводит слова Леклера издание Motorsport-Total.

Ранее впечатлениями по итогам первого дня Гран-при Австралии поделился напарник Шарля Льюис Хэмилтон.

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