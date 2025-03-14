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Шарль Леклер ответил, чем был недоволен в первых двух практиках Гран-при Австралии

Шарль Леклер ответил, чем был недоволен в первых двух практиках Гран-при Австралии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об участии в первых двух тренировках Гран-при Австралии. По итогам первой свободной практики монегаск продемонстрировал третий результат, а по итогам второй у него было первое время.

«Ощущения в машине были хорошими. Хотя всё равно есть что улучшить, я был не совсем доволен парой вещей в плане баланса. Ещё надо добиться прибавки в скорости. Но такая ситуация у всех в паддоке», – приводит слова Леклера издание Motorsport-Total.

Ранее впечатлениями по итогам первого дня Гран-при Австралии поделился напарник Шарля Льюис Хэмилтон.

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