Лоусон объяснил, с чем были связаны трудности «Ред Булл» в первых тренировках ГП Австралии

Новозеландский пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон поделился мнением о своём выступлении на первых двух тренировках Гран-при Австралии, а также объяснил, с чем связаны трудности его команды.

«Чувствую себя комфортно за рулём, но я слишком медленный. Сегодня вечером нам предстоит серьёзно потрудиться. Сегодня мы ожидали, что предстоит проделать значительную работу, однако, вероятно, не настолько. Мы будем усердно трудиться всю ночь и постараемся улучшить наши результаты завтра.

Почему «Ред Булл» испытывает трудности? Если бы мы знали, то, вероятно, смогли бы найти решение проблемы. В целом проблемы возникают со сцеплением на коротких дистанциях. И на длинных дистанциях наш темп также был медленным. Мы, безусловно, будем работать над этим», — сказал Лоусон в эфире канала Sky Sports.