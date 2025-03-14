Хельмут Марко оценил расклад сил после двух тренировок Гран-при Австралии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о выступлении команды в первых двух тренировках Гран-при Австралии. Как специалист считал и раньше, фаворитом по-прежнему является британская команда «Макларен».

«Первая тренировка прошла лучше. Однако внесённые нами изменения не оказались многообещающими. Похоже, «Макларен» — сильнейшая команда. Затем начинается напряжённая борьба между «Феррари», «Мерседесом» и нами», – приводит слова Марко PlanetF1 со ссылкой на Sky Germany.

Ранее об участии в первых двух тренировках Гран-при Австралии высказался пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.