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Хельмут Марко оценил расклад сил после двух тренировок Гран-при Австралии

Хельмут Марко оценил расклад сил после двух тренировок Гран-при Австралии
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о выступлении команды в первых двух тренировках Гран-при Австралии. Как специалист считал и раньше, фаворитом по-прежнему является британская команда «Макларен».

«Первая тренировка прошла лучше. Однако внесённые нами изменения не оказались многообещающими. Похоже, «Макларен» — сильнейшая команда. Затем начинается напряжённая борьба между «Феррари», «Мерседесом» и нами», – приводит слова Марко PlanetF1 со ссылкой на Sky Germany.

Ранее об участии в первых двух тренировках Гран-при Австралии высказался пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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