Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пилота Формулы-2 лишили поула после квалификации на этапе в Австралии

Пилота Формулы-2 лишили поула после квалификации на этапе в Австралии
Комментарии

Пилота «Премы» итальянца Габриэле Мини лишили поул-позиции по итогам квалификации Ф-2 на этапе чемпионата в Австралии. Об этом сообщает пресс-служба Формулы-2.

После окончания квалификационной сессии Мини был вызван к стюардам по подозрению в намеренной блокировке пилота «ДАМС» Джека Кроуфорда на последнем круге в четвёртом повороте.

Стюарды выслушали каждого гонщика, изучили повтор, а также данные телеметрии. Они пришли к выводу, что Габриэле специально создавал помеху Кроуфорду, чем нарушил спортивный регламент ФИА. Таким образом, у Мини отобрали поул, а также оштрафовали на три позиции на стартовой решётке и в спринте, и в гонке.

Поул-позиция, в свою очередь, досталась гонщику «АРТ Гран-при» Виктору Мартинсу.

Материалы по теме
Габриэле Мини — лучший в квалификации этапа Формулы-2 в Австралии, Арвид Линдблад — 14-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android