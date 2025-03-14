Пилота Формулы-2 лишили поула после квалификации на этапе в Австралии

Пилота «Премы» итальянца Габриэле Мини лишили поул-позиции по итогам квалификации Ф-2 на этапе чемпионата в Австралии. Об этом сообщает пресс-служба Формулы-2.

После окончания квалификационной сессии Мини был вызван к стюардам по подозрению в намеренной блокировке пилота «ДАМС» Джека Кроуфорда на последнем круге в четвёртом повороте.

Стюарды выслушали каждого гонщика, изучили повтор, а также данные телеметрии. Они пришли к выводу, что Габриэле специально создавал помеху Кроуфорду, чем нарушил спортивный регламент ФИА. Таким образом, у Мини отобрали поул, а также оштрафовали на три позиции на стартовой решётке и в спринте, и в гонке.

Поул-позиция, в свою очередь, досталась гонщику «АРТ Гран-при» Виктору Мартинсу.