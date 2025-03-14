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Оливер Берман — после аварии на тренировке Гран-при Австралии: я хотел слишком многого

Оливер Берман — после аварии на тренировке Гран-при Австралии: я хотел слишком многого
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Британский гонщик «Хааса» Оливер Берман прокомментировал аварию, в которую попал во время первой тренировки Гран-при Австралии. 19-летний пилот широко вышел из поворота, заехал в гравий и потерял контроль над машиной. Участия во второй тренировке он уже не принимал.

«Думаю, я просто хотел слишком многого и побыстрее. В некотором роде это мой подход, который на самом деле не очень хорош для Формулы-1. В Формуле-2 после тренировки сразу участвуешь в квалификации. Здесь же есть ещё две практики, так что нет необходимости работать на пределе. Возможно, я немного перестарался. Это полностью моя вина», – приводит слова Бермана Motorsport.

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