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Алонсо: что узнал по итогам тренировок? Ничего, а если бы и узнал, то не сказал

Алонсо: что узнал по итогам тренировок? Ничего, а если бы и узнал, то не сказал
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Пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо заявил, что не будет в течение сезона комментировать выступление своей команды на пятничных тренировках.

— Что вы можете рассказать о том, что узнали сегодня?
— Ничего, а если бы и что-то узнал, то не сказал. Мы сюда приходим [на пресс-конференцию по итогам пятничных тренировок], потому что обязаны. Хотя, честно говоря, сказать особо нечего… Я только что вылез из болида. Впереди ещё 24 таких пятницы, когда вы будете спрашивать меня обо всём, а я не буду отвечать.

Мне нужно сейчас пересмотреть моё выступление с командой и в частном порядке обсудить, что сделали сегодня. Мы проехали круги, машина работает, двигатель живой, тормоза в порядке, коробка передач переключает передачи вверх и вниз, так что всё в порядке, — приводит слова Алонсо портал RaceFans.

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