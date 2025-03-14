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Хельмут Марко назвал условие для возможной победы «Ред Булл» на Гран-при Австралии

Хельмут Марко назвал условие для возможной победы «Ред Булл» на Гран-при Австралии
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко предположил, в каком случае австрийская команда сможет бороться за победу на Гран-при Австралии. По мнению Марко, шансы на это будут в случае дождя.

«Я слышал, что возможен дождь. А это означает, что фактор Макса вернётся», – приводит слова Марко PlanetF1 со ссылкой на Sky Germany.

Напомним, в первой тренировке этапа в Мельбурне пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон показали пятое и 16-е время, а во второй – седьмое и 17-е соответственно.

Ранее Марко поделился мнением о выступлении команды в первых двух тренировках Гран-при Австралии.

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