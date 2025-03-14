В Mercedes-Benz представили свой «самый умный» автомобиль

Компания Mercedes-Benz представила CLA третьего поколения — создатели называют эту машину «самой умной» за всю историю марки. В данный момент Mercedes-Benz CLA доступен в виде электромобиля, однако в будущем модель получит гибридную версию.

Mercedes-Benz CLA третьего поколения Фото: Mercedes-Benz

Новый CLA — первый автомобиль компании, который полностью работает на собственной операционной системе Mercedes-Benz — MB.OS. Она за счёт глубокой интеграции с сетью сенсоров способна контролировать в том числе ключевые параметры автомобиля. Создатели подчёркивают, что новая MB.OS позволяет обновлять по воздуху всё программное обеспечение машины, включая системы помощи водителю.

Интерьер Mercedes-Benz CLA третьего поколения Фото: Mercedes-Benz

В комплектации CLA 250+ автомобиль получил 200 кВт (272 л. с.) мощности и развивает 100 км/ч за 6,7 секунды. CLA 350 4MATIC оснащена силовой установкой на 260 кВт (354 л. с.) и способна достичь 100 км/ч за 4,9 секунды, однако запас хода этой модели ниже, чем у CLA 250+, — 771 км против 792. Максимальная скорость обеих машин — 210 км/ч.

Mercedes-Benz CLA третьего поколения Фото: Mercedes-Benz

Гибридная версия будет приводиться в движение новым 4-цилиндровым двигателем рабочим объёмом 1,5 литра из семейства FAME и электромотором с интегрированной трансмиссией. Более подробные характеристики не называются.