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В «Макларене» изучали возможность подписания Макса Ферстаппена — De Telegraaf

В «Макларене» изучали возможность подписания Макса Ферстаппена — De Telegraaf
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун изучал возможность подписания контракта с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 пилотом «Ред Булл» нидерландцем Максом Ферстаппеном перед тем, как продлить соглашение с гонщиком своей команды Оскаром Пиастри. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Браун подтвердил, что связывался с представителями Ферстаппена по данному вопросу. Однако гендиректор «Макларена» отметил, что это был разовый звонок, цель которого была в получении чёткого представления о потенциальном переходе Макса.

Напомним, контракт нидерландского пилота с «быками» рассчитан до конца 2028 года.

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