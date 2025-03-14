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Хорнер высказался о Лоусоне после 16-го и 17-го времени в двух тренировках ГП Австралии

Хорнер высказался о Лоусоне после 16-го и 17-го времени в двух тренировках ГП Австралии
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал выступление гонщика Лиама Лоусона в двух свободных практиках Гран-при Австралии. В первой тренировке новозеландец был 16-м, а во второй – 17-м.

«Что касается Лиама, то это большой шаг вперёд. Быть напарником Макса, вероятно, самая сложная работа в Формуле-1. Но у него достаточно ума и силы духа, чтобы справиться с этим. Он ещё не был здесь. Думаю, он единственный гонщик на стартовой решётке, который не проезжал круги по этой трассе. Но он становится лучше и даёт очень хорошие отзывы. Посмотрим, как сложится в следующих гонках», – приводит слова Хорнера Motorsport.

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Приветственный ролик Лоусона в форме «Ред Булл»:

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