Сайнс ответил, на что нужно обратить внимание «Уильямсу» перед квалификацией ГП Австралии

Новичок «Уильямса» Карлос Сайнс поделился мнением об участии в первых двух тренировках Гран-при Австралии. По итогам первой свободной практики испанец продемонстрировал второй результат, а по итогам второй у него было 11-е время.

«Определённо, пятница получилась для нас позитивной, так как в первой тренировке мы выглядели здорово. Во второй практике не удалось добиться высокой скорости на мягких шинах, так что нам нужно подумать об этом перед завтрашней квалификацией. Если нам удастся добиться хорошего прогресса на «софте», то, как мне кажется, мы сможем быть конкурентоспособными. Борьба очень плотная, поэтому важно здорово выступить в квалификации», – приводит слова Сайнса пресс-служба «Уильямса».

«Уильямс» официально представил Сайнса в качестве пилота: