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Вассёр: вряд ли для Хэмилтона трагедия привыкать к итальянской еде после Великобритании

Вассёр: вряд ли для Хэмилтона трагедия привыкать к итальянской еде после Великобритании
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр ответил, трудно ли будет пилоту его команды Льюису Хэмилтону адаптироваться к стилю гонок в «Скудерии», итальянской еде, фанатам и жизни в Маранелло после стольких лет выступлений за немецкий коллектив «Мерседес».

«В Формуле-3 и Формуле-2 Льюис выступал за французскую команду. Не думаю, что для Хэмилтона будет трагедией привыкать к итальянской кухне после Великобритании», — сказал Вассёр на пресс-конференции.

Напомним, Хэмилтону 40 лет. Он является семикратным чемпионом «Королевских гонок».

Ранее Хэмилтон поделился своими впечатлениями по итогам первого дня Гран-при Австралии.

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