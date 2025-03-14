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Racingnews365 назвал сумму, которую заплатил «Кадиллак» за место в Формуле-1

Racingnews365 назвал сумму, которую заплатил «Кадиллак» за место в Формуле-1
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Американская команда «Кадиллак» заплатила вступительный взнос в размере около $ 450 млн за вступление в Формулу-1. Об этом информирует Racingnews365. Данная сумма, как сообщает источник, будет равномерна распределена между 10 нынешними командами «Королевских гонок».

Напомним, в начале марта этого года руководство Формулы-1 подтвердило, что «Кадиллак» официально станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. В последний раз более 10 команд в Формуле-1 выступало в 2016 году.

Ранее экономические последствия для команд Формулы-1 после прихода «Кадиллака» оценил экс-глава «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер.

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