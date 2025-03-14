Юки Цунода высказался после четвёртого места во второй практики Гран-при Австралии

Гонщик «Рейсинг Буллз» Юки Цунода поделился мнением о выступлении в первых двух тренировках Гран-при Австралии. По итогам первой свободной практики японский пилот показал 11-й результат, а по итогам второй у него было четвёртое время.

«Удачный день. Уверен, другие команды наберут темп к завтрашнему дню и особенно к квалификации. Машина выглядит здорово, с балансом всё в порядке. Важно сохранять концентрацию, борьба на трассе очень и очень плотная. Даже если мы выжмем дополнительные пять миллисекунд, этого будет довольно много.

«Уильямс» и «Хаас» также оказались быстры. Уверен, во второй тренировке мы работали по разным программам, но на данный момент мы впереди. Мы воспринимаем это как позитив, но при этом всегда смотрим вперёд. Завтра команда выложится на все сто», – сказал Цунода на пресс-конференции.

Цунода и Лоусон сразились на сток-карах на грунтовой трассе: