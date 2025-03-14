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Вассёр: «Феррари» в отличной форме как в квалификационной, так и в гоночной скорости

Вассёр: «Феррари» в отличной форме как в квалификационной, так и в гоночной скорости
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр остался доволен пятничными тренировками в исполнении Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона.

«Мы в отличной форме как с точки зрения квалификационной скорости, так и по гоночной. Но в этот уикенд гораздо важнее для всех — адаптироваться к условиям. Завтра будет важно правильно приспособиться к увеличению держака, поскольку станет теплее, а насчёт воскресенья мы пока не знаем, нужно будет предугадать, каким будет уровень сцепления.

Завтра ситуация изменится, особенно если увеличится уровень сцепления. Но сегодня всё прошло отлично. Нужно будет предвидеть, что случится завтра с уровнем сцепления и как изменится сама трасса», — приводит слова Фредерика Вассёра Motorsport Italia.

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