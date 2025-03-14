Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс: надеюсь, мы недалеко от «Феррари», «Макларена», «Мерседеса» и «Ред Булл»

Сайнс: надеюсь, мы недалеко от «Феррари», «Макларена», «Мерседеса» и «Ред Булл»
Комментарии

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс выразил надежду, что команда не так сильно отстаёт от топ-коллективов чемпионата на старте сезона-2025 Формулы-1.

«Как вы можете видеть, мы смогли сделать хороший шаг вперёд относительно «Феррари», «Макларена» и даже «Мерседеса» и «Ред Булл», но, надеюсь, мы на самом деле не слишком далеки от них», — приводит слова Карлоса Сайнса DAZN.

Напомним, по итогам первой тренировки Гран-при Австралии Карлос Сайнс показал второй результат, по итогам второй тренировочной сессии он не попал в первую десятку, однако испанец не проехал свой быстрый круг на мягких шинах, в отличие от соперников впереди.

Первая квалификация сезона-2025 состоится 15 марта, гонка пройдёт 16 марта, начало — в 7:00 мск.

Материалы по теме
Хэмилтон — чемпион, новичков дружно уволят и ещё 5 смелых прогнозов на сезон Ф-1
Хэмилтон — чемпион, новичков дружно уволят и ещё 5 смелых прогнозов на сезон Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android