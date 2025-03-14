Сайнс: надеюсь, мы недалеко от «Феррари», «Макларена», «Мерседеса» и «Ред Булл»

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс выразил надежду, что команда не так сильно отстаёт от топ-коллективов чемпионата на старте сезона-2025 Формулы-1.

«Как вы можете видеть, мы смогли сделать хороший шаг вперёд относительно «Феррари», «Макларена» и даже «Мерседеса» и «Ред Булл», но, надеюсь, мы на самом деле не слишком далеки от них», — приводит слова Карлоса Сайнса DAZN.

Напомним, по итогам первой тренировки Гран-при Австралии Карлос Сайнс показал второй результат, по итогам второй тренировочной сессии он не попал в первую десятку, однако испанец не проехал свой быстрый круг на мягких шинах, в отличие от соперников впереди.

Первая квалификация сезона-2025 состоится 15 марта, гонка пройдёт 16 марта, начало — в 7:00 мск.