Эксперты сайта Ф-1 подсчитали реальное отставание «Феррари» и «Ред Булл» от «Макларена»

Официальный сайт Формулы-1 выложил свои расчёты относительно расклада сил команд Формулы-1 после первых тренировок Гран-при Австралии.

Лидерами ожидаемо оказались пилоты «Макларена». Что касается соперников, то в квалификационном темпе «Феррари» уступает британской команде 0,17 секунды, «Ред Булл» — 0,3 секунды, а «Мерседес» — 0,34. Пятую позицию при этом занимает «Уильямс», уступая лидеру 0,41 секунды.

В гоночном тепе отставание «Феррари» на круге ещё выше — они проигрывают «Макларену» 0,21 секунды, «Мерседес» уступает 0,24 секунды, а «Ред Булл» — 0,29. Пятое место всё ещё занимает «Уильямс», проигрывая лидерам 0,63 секунды с круга.