Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперты сайта Ф-1 подсчитали реальное отставание «Феррари» и «Ред Булл» от «Макларена»

Эксперты сайта Ф-1 подсчитали реальное отставание «Феррари» и «Ред Булл» от «Макларена»
Комментарии

Официальный сайт Формулы-1 выложил свои расчёты относительно расклада сил команд Формулы-1 после первых тренировок Гран-при Австралии.

Лидерами ожидаемо оказались пилоты «Макларена». Что касается соперников, то в квалификационном темпе «Феррари» уступает британской команде 0,17 секунды, «Ред Булл» — 0,3 секунды, а «Мерседес» — 0,34. Пятую позицию при этом занимает «Уильямс», уступая лидеру 0,41 секунды.

В гоночном тепе отставание «Феррари» на круге ещё выше — они проигрывают «Макларену» 0,21 секунды, «Мерседес» уступает 0,24 секунды, а «Ред Булл» — 0,29. Пятое место всё ещё занимает «Уильямс», проигрывая лидерам 0,63 секунды с круга.

Материалы по теме
Бинго по новому сезону Формулы-1! Сколько квадратиков зачеркнём за этот год?
Фото
Бинго по новому сезону Формулы-1! Сколько квадратиков зачеркнём за этот год?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android