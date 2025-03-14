Формула-2 проведёт в Мельбурне внеплановые заезды из-за проблем с двигателями

Формула-2 проведёт специальные тесты перед спринтерской гонкой Гран-при Австралии, чтобы решить проблему с неожиданным западением мощности в автомобилях во время тренировки.

Напомним, во время практики Формулы-2 многие команды столкнулись с проблемами с двигателями, из-за чего у пилотов пропадала мощность на прямых. Перед квалификацией выход был найден, однако, как сообщает пресс-служба Формулы-2, решение проблемы оказалось частичным.

В связи с этим было принято решение провести дополнительную 15-минутную сессию с утра в субботу, 15 марта, чтобы выявить причину проблемы и найти полноценное решение.

Напомним, спринт Формулы-2 стартует в 6:15 мск. Шейкдаун пройдёт в 2:25 мск, сразу после завершения квалификации к третьей и четвёртой гонке второго этапа чемпионата суперкаров.