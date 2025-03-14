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«Факты сильнее слов Хельмута». Алонсо ответил Марко на его заявления о Бортолето

«Факты сильнее слов Хельмута». Алонсо ответил Марко на его заявления о Бортолето
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Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о словах советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко, назвавшего новичка чемпионата, гонщика «Кик-Заубера» Габриэла Бортолето «пилотом B-класса».

«Думаю, Хельмут должен защищать своих пилотов. Как мне кажется, факты немного сильнее слов Марко. Думаю, он имел в виду прошлый сезон Формулы-2 с Исаком и Габриэлом. Они стали первым и вторым в чемпионате, у обоих большой талант, и это прекрасно. Посмотрим, что принесёт будущее. Я надеюсь, что они оба смогут провести длительные и успешные карьеры, но то, чего достиг Габриэл, выиграв и Формулу-3, и Формулу-2 в дебютные сезоны, многого стоит. Будущее покажет, но я очень рад и горжусь Габриэлом», — приводит слова Фернандо Алонсо официальный сайт Формулы-1.

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