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Норрис предрёк Хэмилтону трудности в первых гонках за «Феррари»

Норрис предрёк Хэмилтону трудности в первых гонках за «Феррари»
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о семикратном чемпионе мира, новичке «Феррари» Льюисе Хэмилтоне.

«Не думаю, что в этом году моим соперником будет только Макс Ферстаппен. Думаю, меня ждёт борьба с Хэмилтоном, Леклером, Оскаром Пиастри. Там будут и пилоты «Ред Булл», и гонщики «Мерседеса». Я с нетерпением жду этих сражений, но чем больше борьбы будет между соперниками, тем лучше для нас. Думаю, Хэмилтону потребуется время, чтобы освоиться в «Феррари».

Это не значит, что он не будет быстрым с самого начала, однако в первых гонках всегда есть что-то особенное, особенно когда меняешь команду после долгого времени в другом коллективе. Требуется время, чтобы освоиться. Но, уверен, Льюис знает корень проблемы и быстро сможет её решить», — приводит слова Норриса Motorsport Week.

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