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В «Ред Булл» рассчитывают, что ФИА даст суперлицензию 17-летнему таланту из Формулы-2

В «Ред Булл» рассчитывают, что ФИА даст суперлицензию 17-летнему таланту из Формулы-2
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подчеркнул, что в команде рассчитывают, что ФИА сделает исключение для 17-летнего гонщика Арвида Линдблада и выдаст ему суперлицензию до достижения 17-летнего возраста.

«У нас есть Аюму Иваса в качестве резервного гонщика. У Линдблада есть необходимые очки для суперлицензии. Мы провели с ним 300 километров тестов на машине Формулы-1 в Имоле, так что теоретически он может выйти на замену. Но ему исполнится 18 лет только в сентябре. Сейчас мы подаём заявку в ФИА на получение суперлицензии. Антонелли тоже её получил до 18-летия. Мы не видим причин, по которым это не может быть сделано для Арвида. Тогда у нас было бы два полноценных пилота на скамейке запасных», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

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