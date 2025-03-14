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Формула-1 планирует через три года проводить спринты на всех Гран-при — CircusF1

Формула-1 планирует через три года проводить спринты на всех Гран-при — CircusF1
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Руководство Формулы-1 рассматривает вариант с проведением спринтерских гонок на каждом Гран-при. Об этом сообщает итальянское издание CircusF1.

Как информирует источник, генеральный директор Формулы-1 нацелен на то, чтобы проводить спринтерские гонки в каждый уикенд через три года. Количество спринтов будет увеличиваться постепенно — в 2026 году Формула-1 хочет провести 12 спринтерских гонок, в 2027-м — 18, а в сезоне-2028 — полноценно перейти на формат уикенда со спринтами.

Напомним, в настоящий момент в Формуле-1 за сезон проходит шесть таких Гран-при. В сезоне-2025 спринтерские гонки пройдут на этапах в Китае, Майами, Бельгии, США, Бразилии и Катаре.

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