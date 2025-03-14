Грожан: на старте сезона Леклер получит статус первого пилота в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан поделился мнением об адаптации семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Перед «Феррари» стоит сложный выбор. Есть Шарль Леклер, который выиграл Монако и Монцу для команды, он выступает за них давно. А есть Льюис Хэмилтон, который, вероятно, является одним из самых громких имён в этом виде спорта и величайшим чемпионом всех времён. Как справиться с тем, что эти два парня выступают в одной команде? Думаю, что в первый сезон, по крайней мере в начале, Леклер получит статус первого номера, потому что он хорошо знает эту машину, лучше знает команду.

Но если дела пойдут таким путём, что Льюис станет ведущим пилотом, то команде придётся выбирать. Чтобы победить другие команды, нужно будет выбрать, кто будет вашим первым пилотом, и в конечном счёте бороться за титул. Хэмилтон — один из самых талантливых гонщиков. Он знает, как пилотировать машину, неважно, какой формы руль и какого цвета болид. Он будет быстр, но ему потребуется некоторое время, чтобы понять язык, на котором говорит новый гоночный инженер, и понять философию машины. Я не говорю, что он неспособен победить в Австралии, но ему понадобится время, чтобы адаптироваться», — приводит слова Грожана официальный сайт Формулы-1.