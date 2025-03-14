Марк Маркес: Месси и Надаль всегда были для меня образцами для подражания

Испанский мотогонщик, шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес объяснил, почему он пришёл на пресс-конференцию перед Гран-при Аргентины MotoGP в футболке национальной команды этой страны со своим номером и фамилией на спине. Маркес отметил, что ему не нравятся сравнения его с аргентинским футболистом Лионелем Месси.

«Я всегда говорил, мне не нравится, когда моё имя ставят в один ряд с Лионелем Месси. Для меня Месси — образец для подражания, он был для меня как бог.

Я не отвечаю на вопрос, кто лучше, Марадона или Месси, это сложный вопрос. Они никогда не встречались друг с другом, но Месси был для меня образцом для подражания, наряду с Рафаэлем Надалем. Они являются для меня образцами, особенно в плане ценностей, которые они передавали за пределами игровой площадки», — приводит слова Марка Маркеса AS.