Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр поддержал появление «Кадиллака» в пелотоне Формулы-1

Вассёр поддержал появление «Кадиллака» в пелотоне Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр положительно отозвался о появлении в чемпионате с 2026 года 11-й команды — «Кадиллака».

«Думаю, нам стоит избегать высокомерия. Мир машиностроения переживает сложный период. Если вы помните путь 2008 года, он был блестящим, а затем за два-три дня все полностью изменилось. Наличие ещё одного автопроизводителя для меня — отличная новость. Это американская компания, что тоже хорошо. Хотя, конечно, рано рассматривать их как автопроизводителя, потому что они начнут изготавливать свои детали и двигатели уже по окончании действия регламента.

Думаю, в любом случае это отличные новости. Команда хорошо структурирована, у нас с ними неплохие отношения. Конечно, для них это вызов. Для команд, которые уже есть на стартовом поле, новый сезон будет непростым. Быть конкурентоспособными нелегко, а начинать с нуля — это огромный вызов, но всё возможно», — приводит слова Вассёра GPBlog,

Материалы по теме
Racingnews365 назвал сумму, которую заплатил «Кадиллак» за место в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android