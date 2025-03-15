Вассёр поддержал появление «Кадиллака» в пелотоне Формулы-1

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр положительно отозвался о появлении в чемпионате с 2026 года 11-й команды — «Кадиллака».

«Думаю, нам стоит избегать высокомерия. Мир машиностроения переживает сложный период. Если вы помните путь 2008 года, он был блестящим, а затем за два-три дня все полностью изменилось. Наличие ещё одного автопроизводителя для меня — отличная новость. Это американская компания, что тоже хорошо. Хотя, конечно, рано рассматривать их как автопроизводителя, потому что они начнут изготавливать свои детали и двигатели уже по окончании действия регламента.

Думаю, в любом случае это отличные новости. Команда хорошо структурирована, у нас с ними неплохие отношения. Конечно, для них это вызов. Для команд, которые уже есть на стартовом поле, новый сезон будет непростым. Быть конкурентоспособными нелегко, а начинать с нуля — это огромный вызов, но всё возможно», — приводит слова Вассёра GPBlog,