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Формула-1, Гран-при Австралии — 2025: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Формула-1, Гран-при Австралии — 2025: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
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В воскресенье, 16 марта, на трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне состоится гонка первого этапа сезона-2025 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австралии. Начало гонки Ф-1 запланировано на 7:00 мск.

Действующим чемпионом мира является пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен. Первое место в зачёте Кубка конструкторов по итогам прошлого сезона заняла команда «Макларен».

Гонка будет транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Австралии.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Не началось
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