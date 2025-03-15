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Сантьяго Рамос выиграл спринт Формулы-3 в Мельбурне, Никита Бедрин — шестой

Сантьяго Рамос выиграл спринт Формулы-3 в Мельбурне, Никита Бедрин — шестой
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В ночь с 14 на 15 марта мск завершился первый спринт сезона-2025 Формулы-3 в Мельбурне на трассе «Альберт Парк». Победителем спринт-гонки стал мексиканский гонщик Сантьяго Рамос. Второе место занял Мартиниус Стенсхорн из Норвегии, третьим финишировал поляк Роман Билинский. Российский гонщик Никита Бедрин закончил гонку на шестой позиции.

Гран-при Австралии. Формула-3. Спринт:

  1. Сантьяго Рамос (Мексика)
  2. Мартиниус Стенсхорн (Норвегия) +0,4.
  3. Роман Билинский (Польша) +0,6.
  4. Тасанапол Интрафувасак (Таиланд) +0,8.
  5. Матиас Загазета (Перу) +1,0
  6. Никита Бедрин (Россия) +1,2
  7. Наэль Теофиль (Франция) +1,4.
  8. Никола Цолов (Болгария) +1,7.
  9. Каллум Войзин (Великобритания) +2,4.
  10. Ноэль Леон (Мексика) +2,9.

Видео: Бедрин объяснил провальное выступление на финальном этапе F3

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