Сантьяго Рамос выиграл спринт Формулы-3 в Мельбурне, Никита Бедрин — шестой
В ночь с 14 на 15 марта мск завершился первый спринт сезона-2025 Формулы-3 в Мельбурне на трассе «Альберт Парк». Победителем спринт-гонки стал мексиканский гонщик Сантьяго Рамос. Второе место занял Мартиниус Стенсхорн из Норвегии, третьим финишировал поляк Роман Билинский. Российский гонщик Никита Бедрин закончил гонку на шестой позиции.
Гран-при Австралии. Формула-3. Спринт:
- Сантьяго Рамос (Мексика)
- Мартиниус Стенсхорн (Норвегия) +0,4.
- Роман Билинский (Польша) +0,6.
- Тасанапол Интрафувасак (Таиланд) +0,8.
- Матиас Загазета (Перу) +1,0
- Никита Бедрин (Россия) +1,2
- Наэль Теофиль (Франция) +1,4.
- Никола Цолов (Болгария) +1,7.
- Каллум Войзин (Великобритания) +2,4.
- Ноэль Леон (Мексика) +2,9.
Видео: Бедрин объяснил провальное выступление на финальном этапе F3
Комментарии