Сантьяго Рамос выиграл спринт Формулы-3 в Мельбурне, Никита Бедрин — шестой

В ночь с 14 на 15 марта мск завершился первый спринт сезона-2025 Формулы-3 в Мельбурне на трассе «Альберт Парк». Победителем спринт-гонки стал мексиканский гонщик Сантьяго Рамос. Второе место занял Мартиниус Стенсхорн из Норвегии, третьим финишировал поляк Роман Билинский. Российский гонщик Никита Бедрин закончил гонку на шестой позиции.

Гран-при Австралии. Формула-3. Спринт:

Сантьяго Рамос (Мексика) Мартиниус Стенсхорн (Норвегия) +0,4. Роман Билинский (Польша) +0,6. Тасанапол Интрафувасак (Таиланд) +0,8. Матиас Загазета (Перу) +1,0 Никита Бедрин (Россия) +1,2 Наэль Теофиль (Франция) +1,4. Никола Цолов (Болгария) +1,7. Каллум Войзин (Великобритания) +2,4. Ноэль Леон (Мексика) +2,9.

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