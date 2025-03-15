Йозуа Дюрксен выиграл спринт Формулы-2 в Мельбурне, Арвид Линдблад замкнул топ-10

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В ночь с 14 на 15 марта мск завершился первый спринт сезона-2025 Формулы-2 в Мельбурне на трассе «Альберт Парк». Победителем спринт-гонки стал Йозуа Дюрксен из Нидерландов. Второе место занял итальянец Леонардо Форнароли, третьим финишировал британец Люк Браунинг. 17-летний Арвид Линдблад из Великобритании приехал к финишу 10-м.

Гран-при Австралии. Формула-2. Спринт:

1. Йозуа Дюрксен (Нидерланды)

2. Леонардо Форнароли (Италия) +2,1.

3. Люк Браунинг (Великобритания) +2,8.

4. Рихард Версхор (Нидерланды) +3,5.

5. Роман Станек (Чехия) +4,1.

6. Себастьян Монтойя (Колумбия) +4,6.

7. Габриеле Мини (Италия) +4,8.

8. Пепе Марти (Испания) +5,4.

9. Алекс Данн (Ирландия) +9,7.

10. Арвид Линдблад (Великобритания) +10,7.