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Йозуа Дюрксен выиграл спринт Формулы-2 в Мельбурне, Арвид Линдблад замкнул топ-10

Йозуа Дюрксен выиграл спринт Формулы-2 в Мельбурне, Арвид Линдблад замкнул топ-10
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В ночь с 14 на 15 марта мск завершился первый спринт сезона-2025 Формулы-2 в Мельбурне на трассе «Альберт Парк». Победителем спринт-гонки стал Йозуа Дюрксен из Нидерландов. Второе место занял итальянец Леонардо Форнароли, третьим финишировал британец Люк Браунинг. 17-летний Арвид Линдблад из Великобритании приехал к финишу 10-м.

Гран-при Австралии. Формула-2. Спринт:

1. Йозуа Дюрксен (Нидерланды)
2. Леонардо Форнароли (Италия) +2,1.
3. Люк Браунинг (Великобритания) +2,8.
4. Рихард Версхор (Нидерланды) +3,5.
5. Роман Станек (Чехия) +4,1.
6. Себастьян Монтойя (Колумбия) +4,6.
7. Габриеле Мини (Италия) +4,8.
8. Пепе Марти (Испания) +5,4.
9. Алекс Данн (Ирландия) +9,7.
10. Арвид Линдблад (Великобритания) +10,7.

Формула-2 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Спринт (23 круга)
15 марта 2025, суббота. 06:15 МСК
Окончено
1
Йозуа Дюрксен
AIX Racing
41:30.202
2
Леонардо Форнароли
Invicta Virtuosi Racing
+2.198
3
Люк Браунинг
Hitech Pulse-Eight
+2.879
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