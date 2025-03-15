Норрис завоевал поул в квалификации ГП Австралии, Пиастри — второй, Ферстаппен — третий

15 марта в Мельбурне на трассе «Альберт-Парк» завершилась квалификация первого этапа сезона 2025 года — Гран-при Австралии, поул в которой завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым стал его напарник Оскар Пиастри. Третье место занял действующий чемпион серии Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Представители «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон стали только седьмым и восьмым — монегаск не сумел прибавить на финальном быстром круге, а британец продолжает адаптацию к новой для себя команде.

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:15.096.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.084.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.385.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.450.

5. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0.574.

6. Александер Албон («Уильямс») +0.641.

7. Шарль Леклер («Феррари») +0.659.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.877.

9. Пьер Гасли («Альпин») +0.884.

10. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.966.

После второго сегмента выбыли:

11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 1:16.112.

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:16.453.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:16.483.

14. Джек Дуэн («Альпин») — 1:16.863.

15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:17.520.

После первого сегмента выбыли:

16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:16.525.

17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:16.579.

18. Лиам Лоусон («Ред Булл») — 1:17.094.

19. Эстебан Окон («Хаас») — 1:17.147.

20. Оливер Берман («Хаас») — нет времени.