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Старт Гран-при Австралии 16 марта может быть перенесён из-за угрозы проливных дождей

Старт Гран-при Австралии 16 марта может быть перенесён из-за угрозы проливных дождей
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Начало Гран-при Австралии в воскресенье, 16 марта, может быть перенесено на более раннее время из-за угрозы сильных ливней. Об этом сообщает RacingNews365.

Сообщается, что в данный момент не ожидается аномально сильных дождей, из-за которых начало гонки может быть отложено, однако Международная федерация автоспорта (ФИА) внимательно следит за развитием ситуации и прорабатывает запасные сценарии.

Также дополнительной сложностью является то, что откладывать начало гонки слишком надолго не представляется возможным из-за раннего захода солнца в Альберт-Парке. Гонка начинается в 15:00 по местному времени, а закат — в 19:39.

Данная информация была доведена до пилотов во время брифинга после пятничных свободных заездов. Одной из его тем также стала работа машины безопасности.

Гонка Гран-при Австралии должна начаться завтра, 16 марта, в 7:00 мск.

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