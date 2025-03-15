Ферстаппен — о третьем месте в квалификации ГП Австралии: бороться было трудно
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о своём третьем месте в квалификации первого этапа сезона-2025 — Гран-при Австралии.
Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385
«Хорошая квалификация. Вчера был трудный день, так что я приму третье место. Квалификационные круги были захватывающие, много сцепления, быстрые повороты. Бороться было трудно, у меня и не было ощущения, что мы сможем побороться за поул. Дождь или сухо? Я готов к обоим вариантам. Если будет дождь, очевидно, будет очень скользко. Посмотрим, что нас ждёт завтра», — сказал Ферстаппен после квалификации.
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