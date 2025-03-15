Ферстаппен — о третьем месте в квалификации ГП Австралии: бороться было трудно

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о своём третьем месте в квалификации первого этапа сезона-2025 — Гран-при Австралии.

«Хорошая квалификация. Вчера был трудный день, так что я приму третье место. Квалификационные круги были захватывающие, много сцепления, быстрые повороты. Бороться было трудно, у меня и не было ощущения, что мы сможем побороться за поул. Дождь или сухо? Я готов к обоим вариантам. Если будет дождь, очевидно, будет очень скользко. Посмотрим, что нас ждёт завтра», — сказал Ферстаппен после квалификации.