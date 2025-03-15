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Норрис — о возможной дождевой гонке в Австралии: Ферстаппен в таких условиях хорош

Норрис — о возможной дождевой гонке в Австралии: Ферстаппен в таких условиях хорош
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Британский гонщик Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис высказался о своём завоёванном поуле и возможной дождевой гонке в воскресенье.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385

«Отличные ощущения! Идеальное начало сезона. Поздравляю команду, всех в «Макларене». Блестящая работа, начинаем сезон с первого и второго места. Машина была невероятно быстра, собрать круг здесь непросто, и приятно, когда удаётся. На первом круге я нарушил границы трассы, у меня осталась только одна. И в такой момент ты думаешь — рискнуть или нет. Мне удалось проехать хорошо, и я очень доволен.

Дождь? У нас отличная машина, но мы ещё не побеждали в таких условиях, и Макс в них всегда хорош. Но мы постараемся сделать всё идеально в любом случае. Посмотрим, что нас ждёт в гонке», — сказал Норрис после квалификации.

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