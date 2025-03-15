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Пиастри объяснил, почему не смог завоевать поул в квалификации Гран-при Австралии

Пиастри объяснил, почему не смог завоевать поул в квалификации Гран-при Австралии
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Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», прокомментировал второе место в квалификации первого этапа сезона 2025 года — Гран-при Австралии.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385

«Я доволен. Начать сезон с первого ряда — отлично. Может, не прям на этой позиции я хотел, но первый ряд — это тоже хорошо. Очень доволен тем, как прошла квалификация. Мне немного не хватило в Q3, но впереди длинный сезон.

Я потерял чуть-чуть времени на третьем секторе, я в том месте ошибался и до финального сегмента, не хотел ошибаться там дважды. В общем, круг получился не очень чистым, и я рад, что оказался на первом ряду», — сказал Пиастри после квалификации.

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