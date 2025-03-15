Пиастри объяснил, почему не смог завоевать поул в квалификации Гран-при Австралии

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», прокомментировал второе место в квалификации первого этапа сезона 2025 года — Гран-при Австралии.

«Я доволен. Начать сезон с первого ряда — отлично. Может, не прям на этой позиции я хотел, но первый ряд — это тоже хорошо. Очень доволен тем, как прошла квалификация. Мне немного не хватило в Q3, но впереди длинный сезон.

Я потерял чуть-чуть времени на третьем секторе, я в том месте ошибался и до финального сегмента, не хотел ошибаться там дважды. В общем, круг получился не очень чистым, и я рад, что оказался на первом ряду», — сказал Пиастри после квалификации.