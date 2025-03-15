Ландо Норрис сравнялся с легендарным Аленом Простом по количеству поулов за «Макларен»
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25-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис сравнялся с легендарным 70-летним французским пилотом Аленом Простом по количеству завоёванных поулов в составе коллектива «Макларен».
Норрис взял свой 10-й поул во время квалификации первого этапа сезона 2025 года на Гран-при Австралии. Прост завоевал 10 поулов с 1984 по 1989 год, выступая за «Макларен». Свой первый поул Ален взял на Гран-при Монако — 1984, а последний — на Гран-при Франции. У Норриса первый поул был получен во время квалификации Гран-при России — 2021, которая проходила на трассе в Сочи.
Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385
Ранее Ландо Норрис высказался о возможной дождевой гонке на Гран-при Австралии.
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