Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис сравнялся с легендарным Аленом Простом по количеству поулов за «Макларен»

Ландо Норрис сравнялся с легендарным Аленом Простом по количеству поулов за «Макларен»
Комментарии

25-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис сравнялся с легендарным 70-летним французским пилотом Аленом Простом по количеству завоёванных поулов в составе коллектива «Макларен».

Норрис взял свой 10-й поул во время квалификации первого этапа сезона 2025 года на Гран-при Австралии. Прост завоевал 10 поулов с 1984 по 1989 год, выступая за «Макларен». Свой первый поул Ален взял на Гран-при Монако — 1984, а последний — на Гран-при Франции. У Норриса первый поул был получен во время квалификации Гран-при России — 2021, которая проходила на трассе в Сочи.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385

Ранее Ландо Норрис высказался о возможной дождевой гонке на Гран-при Австралии.

Материалы по теме
Норрис — о возможной дождевой гонке в Австралии: Ферстаппен в таких условиях хорош
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android