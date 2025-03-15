Антонелли — о 16-м месте в квалификации ГП Австралии: гравий поломал мою машину

18-летний итальянский автогонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий коллектив «Мерседес», объяснил, почему квалификация Гран-при Австралии, в которой он завоевал 16-е место, прошла неудачно для него.

«В шестом повороте гравий на обочине трассы поломал мою машину, потому что днище было сильно повреждено. Оно как бы провисало. Я чувствовал, как болид сильно цепляет трассу днищем на прямой.

Это досадно, потому что без этого повреждения квалификация, вероятно, прошла бы по-другому», — приводит слова Антонелли издание Sky Sports.

Поул в Австралии занял британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, который сравнялся по количеству первых мест в квалификации с легендарным Аленом Простом.