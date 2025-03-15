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Хэмилтон — о первой квалификации за «Феррари»: не знал, что отстаём на 0.8 сек. от лидеров

Хэмилтон — о первой квалификации за «Феррари»: не знал, что отстаём на 0.8 сек. от лидеров
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», высказался об итогах квалификации Гран-при Австралии, в которой занял восьмое место.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385

«В целом я чувствую себя хорошо. Я действительно хорошо провёл время сегодня. В этот уикенд всё для меня впервые. Мои первые тренировки за «Феррари», моя первая квалификация. Пришлось приложить немало усилий, чтобы по-настоящему адаптироваться, эта машина сильно отличается от того, с чем я сталкивался в прошлом. Но это было интересно. Я, конечно, не знал, что сегодня у нас будет отставание в восемь десятых, но наверняка теперь нам есть над чем поразмыслить.

Определённо [отстаю от Леклера]. Шарль работает в этой команде уже семь лет, он знает эту машину вдоль и поперёк — не обязательно новую, но общие характеристики болидов на опыте прошлых версий, а также все инструменты и прочее. Я всё ещё учусь этому. В своей первой квалификации за «Феррари» я оказался не так далеко от него, так что определённо приму это. Мы просто опустим голову и начнём интенсивно работать, пытаясь понять, почему мы отстаём от лидеров», — приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.

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