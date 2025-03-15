Берман — о 20-м месте в квалификации в Австралии: испытываем больше трудностей, чем ждали

Британский гонщик Формулы-1 из команды «Хаас» Оливер Берман подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в котором занял 20-е место и не показал времени.
«Да, эта трасса не прощает ошибок, и, знаете, две, казалось бы, незначительные ошибки привели к серьёзным последствиям. Из-за моей неуклюжести я упустил все свои попытки, и, честно говоря, это не достаточно хорошо.
И, конечно, проблема с коробкой передач и сама квалификация в значительной степени подвели итог тому, почему я оказался так далеко [20-м]. У нас впереди длинный сезон, и я не собираюсь останавливаться для долгой рефлексии из-за этих ошибок.
Я думаю, что как команда мы испытываем немного больше трудностей, чем ожидали, и больше, чем мы ожидали на тестах в Бахрейне, так что вы знаете, что нам предстоит проделать небольшую работу по улучшению характеристик автомобиля, и, конечно, я не очень помог, потому что команде пришлось потратить кучу времени ради работы с одной моей машиной», — приводит слова Бермана издание Motorsport.
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