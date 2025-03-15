Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Берман — о 20-м месте в квалификации в Австралии: испытываем больше трудностей, чем ждали

Берман — о 20-м месте в квалификации в Австралии: испытываем больше трудностей, чем ждали
Аудио-версия:
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 из команды «Хаас» Оливер Берман подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в котором занял 20-е место и не показал времени.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385

«Да, эта трасса не прощает ошибок, и, знаете, две, казалось бы, незначительные ошибки привели к серьёзным последствиям. Из-за моей неуклюжести я упустил все свои попытки, и, честно говоря, это не достаточно хорошо.

И, конечно, проблема с коробкой передач и сама квалификация в значительной степени подвели итог тому, почему я оказался так далеко [20-м]. У нас впереди длинный сезон, и я не собираюсь останавливаться для долгой рефлексии из-за этих ошибок.

Я думаю, что как команда мы испытываем немного больше трудностей, чем ожидали, и больше, чем мы ожидали на тестах в Бахрейне, так что вы знаете, что нам предстоит проделать небольшую работу по улучшению характеристик автомобиля, и, конечно, я не очень помог, потому что команде пришлось потратить кучу времени ради работы с одной моей машиной», — приводит слова Бермана издание Motorsport.

Материалы по теме
Хэмилтон — о первой квалификации за «Феррари»: не знал, что отстаём на 0.8 сек. от лидеров
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android