Вольф заявил, что результат «Феррари» в квалификации Австралии не показывает их уровень

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о результатах квалификации Гран-при Австралии.

«Мы в борьбе, но на самом деле мы на две десятых отстаём от «Макларена», это то, что нам следует признать. Суббота вышла неудачной для Кими. Его выезд в повороте был широким, но не намного шире, чем раньше, и он повредил переднюю часть подвески, но, по крайней мере, завтра его ждёт захватывающая гонка — это полезно для обучения.

Впереди вы видите, насколько близкая ситуация между различными коллективами. Между Ферстаппеном и двумя «Феррари», которые на этот раз не были быстры, но всё равно оставались на высоте, может быть шесть машин, которые смогут оказать хорошую борьбу.

Я думаю, что гоночный темп у нас у всех был одинаковый, за исключением, возможно, «Макларенов», которые были чуть выше. Но я не уверен, что этот результат соответствует их [«Феррари»] реальному результату, вероятно, они должны были быть немного выше», — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.