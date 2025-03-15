Фернандо Алонсо объяснил, почему доволен 12-м местом в квалификации ГП Австралии

Испанский гонщик Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин», подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой занял 12-е место.

«Я доволен ощущениями после первой квалификации в году. Мы находимся в одном и том же месте в одинаковых условиях для всех, поэтому всегда возникает немного любопытства, где ты находишься. Поэтому мы были в топ-10 по своему темпу.

Мы были довольно быстры, но потом, да, я допустил ошибку во втором сегменте при первой попытке. В 10-м повороте я немного выехал шире и, на мой взгляд, немного повредил днище. Поэтому далее во втором сегменте я, возможно, не был уверен в машине на 100%, хотя всё ещё оставался на 12-м месте с неидеальной машиной… так что, возможно, сегодня был близок третий сегмент. И наш результат в первой квалификации в этом году является хорошим знаком.

Сегодня утром мы немного поэкспериментировали с настройками. Это не сработало. Я был на 18-м месте или что-то в этом роде. Мы вернулись к вчерашним настройкам, и в квалификации машина была быстра, так что я не знаю, но мы точно были близки к топ-10 и к третьему сегменту. Нам нужно отталкиваться от этого.

Самое важное, что будет завтра, — это видимость [в случае дождя]. Если видимость будет хорошей, то я думаю, что заезд может быть весёлым, но будет непросто. Неприятно, когда ты ведёшь машину и ничего не видишь, но мы готовы, условия для всех одинаковые, так что, надеюсь, мы заработаем очки», — приводит слова Алонсо издание Motorsport.