Хорнер встал на защиту Лоусона после 18-го места в квалификации Гран-при Австралии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер защитил пилота коллектива Лиама Лоусона после 18-го места новозеландца в квалификации Гран-при Австралии.

«Макс — это машина, рядом с которой нужно быть рядом. Вы не можете судить о Лиаме по тому, что мы видели до сих пор. Было бы очень несправедливо делать это. До сих пор у него были действительно трудные результаты. Давайте посмотрим на завтрашнюю гонку, и, конечно, когда мы доберёмся до трасс, которые он уже знает, я думаю, он начнёт оживать», — приводит слова Хорнера издание RaceFans.

Ранее Макс Ферстаппен высказался о третьем месте в квалификации.