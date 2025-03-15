Хорнер встал на защиту Лоусона после 18-го места в квалификации Гран-при Австралии
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер защитил пилота коллектива Лиама Лоусона после 18-го места новозеландца в квалификации Гран-при Австралии.
Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385
«Макс — это машина, рядом с которой нужно быть рядом. Вы не можете судить о Лиаме по тому, что мы видели до сих пор. Было бы очень несправедливо делать это. До сих пор у него были действительно трудные результаты. Давайте посмотрим на завтрашнюю гонку, и, конечно, когда мы доберёмся до трасс, которые он уже знает, я думаю, он начнёт оживать», — приводит слова Хорнера издание RaceFans.
Ранее Макс Ферстаппен высказался о третьем месте в квалификации.
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