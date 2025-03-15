Оба пилота «Уильямса» впервые за 10 лет вышли в третий сегмент квалификации ГП Австралии

Пилоты команды Формулы-1 «Уильямс» впервые за 10 лет вышли в третий сегмент квалификации Гран-при Австралии.
Тайско-британский гонщик Александер Албон занял шестое место, а испанец Карлос Сайнс оказался 10-м по итогам квалификации 2025 года в Австралии.
Последний раз пилоты «Уильямса» вдвоём вышли в третий сегмент в 2015 году, когда бразилец Фелипе Масса и финский гонщик Валттери Боттас сделали это. В квалификации 2015-го Масса оказался третьим, а Боттас — шестой.
Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:15.096.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.084.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.385.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.450.
5. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0.574.
6. Александер Албон («Уильямс») +0.641.
7. Шарль Леклер («Феррари») +0.659.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.877.
9. Пьер Гасли («Альпин») +0.884.
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.966.
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