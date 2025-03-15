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Оба пилота «Уильямса» впервые за 10 лет вышли в третий сегмент квалификации ГП Австралии

Пилоты команды Формулы-1 «Уильямс» впервые за 10 лет вышли в третий сегмент квалификации Гран-при Австралии.

Тайско-британский гонщик Александер Албон занял шестое место, а испанец Карлос Сайнс оказался 10-м по итогам квалификации 2025 года в Австралии.

Последний раз пилоты «Уильямса» вдвоём вышли в третий сегмент в 2015 году, когда бразилец Фелипе Масса и финский гонщик Валттери Боттас сделали это. В квалификации 2015-го Масса оказался третьим, а Боттас — шестой.

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:15.096.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.084.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.385.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.450.

5. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0.574.

6. Александер Албон («Уильямс») +0.641.

7. Шарль Леклер («Феррари») +0.659.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.877.

9. Пьер Гасли («Альпин») +0.884.

10. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.966.