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Оба пилота «Уильямса» впервые за 10 лет вышли в третий сегмент квалификации ГП Австралии

Оба пилота «Уильямса» впервые за 10 лет вышли в третий сегмент квалификации ГП Австралии
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Пилоты команды Формулы-1 «Уильямс» впервые за 10 лет вышли в третий сегмент квалификации Гран-при Австралии.

Тайско-британский гонщик Александер Албон занял шестое место, а испанец Карлос Сайнс оказался 10-м по итогам квалификации 2025 года в Австралии.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385

Последний раз пилоты «Уильямса» вдвоём вышли в третий сегмент в 2015 году, когда бразилец Фелипе Масса и финский гонщик Валттери Боттас сделали это. В квалификации 2015-го Масса оказался третьим, а Боттас — шестой.

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:15.096.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.084.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.385.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.450.
5. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0.574.
6. Александер Албон («Уильямс») +0.641.
7. Шарль Леклер («Феррари») +0.659.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.877.
9. Пьер Гасли («Альпин») +0.884.
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.966.

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