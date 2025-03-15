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Расселл: у «Макларена» такое преимущество, что они уже могут остановить развитие машины

Расселл: у «Макларена» такое преимущество, что они уже могут остановить развитие машины
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл по итогам квалификации Гран-при Австралии высказал мнение, что конкурентам будет невероятно сложно догнать «Макларен» по ходу нынешнего сезона Ф-1. Расселл ожидает, что в гоночном режиме отрыв «Макларена» окажется ещё серьёзнее благодаря грамотной работе болида с шинами.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385

«У них такое преимущество, что они могут уже сейчас остановить развитие машины и полностью сосредоточиться на 2026-м, потому что отыграть такой разрыв сложно. «Ред Булл» начал сезон-2024 намного впереди всех, и я не думаю, что другие опередили их в плане развития машины. Просто они внедрили какие-то новинки, из-за которых сделали шаг назад. Ну, или прояснили какие-то вещи, скажем так, и они откатились.

Если у тебя шесть десятых преимущества на старте года, то никто столько не отыграет по ходу сезона. Так что «Макларен» в идеальном положении на сейчас и на будущее. Дело в шинах. Если ты силён в Австралии на третьем секторе, это указывает исключительно на шины. Так что они делают что-то особенное, без сомнений», — приводит слова Расселла The Race.

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