Расселл: у «Макларена» такое преимущество, что они уже могут остановить развитие машины

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл по итогам квалификации Гран-при Австралии высказал мнение, что конкурентам будет невероятно сложно догнать «Макларен» по ходу нынешнего сезона Ф-1. Расселл ожидает, что в гоночном режиме отрыв «Макларена» окажется ещё серьёзнее благодаря грамотной работе болида с шинами.

«У них такое преимущество, что они могут уже сейчас остановить развитие машины и полностью сосредоточиться на 2026-м, потому что отыграть такой разрыв сложно. «Ред Булл» начал сезон-2024 намного впереди всех, и я не думаю, что другие опередили их в плане развития машины. Просто они внедрили какие-то новинки, из-за которых сделали шаг назад. Ну, или прояснили какие-то вещи, скажем так, и они откатились.

Если у тебя шесть десятых преимущества на старте года, то никто столько не отыграет по ходу сезона. Так что «Макларен» в идеальном положении на сейчас и на будущее. Дело в шинах. Если ты силён в Австралии на третьем секторе, это указывает исключительно на шины. Так что они делают что-то особенное, без сомнений», — приводит слова Расселла The Race.