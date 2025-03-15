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Лиам Лоусон объяснил, почему занял 18-е место в квалификации ГП Австралии

Лиам Лоусон объяснил, почему занял 18-е место в квалификации ГП Австралии
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23-летний новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, представляющий команду «Ред Булл», объяснил причины, по которым занял 18-е место в квалификации Гран-при Австралии.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385

«То, что я пропустил третью практику, конечно, не помогло, но всё равно я не должен был так вылетать в квалификации. Есть проблемы с работой шин — это то, с чем нам приходится сражаться в этот уикенд. Однако у нас всё равно есть ощущение, что мы сделали сегодня шаг вперёд в плане работы с автомобилем», — приводит слова Лоусона издание Motorsport-Total.

Ранее руководитель австрийского коллектива Кристиан Хорнер встал на защиту своего подопечного после квалификации в Австралии.

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