Ферстаппен: я стал успешным. Люди, которые не могут это оценить, просто завистники

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о регулярной критике в свой адрес со стороны многих болельщиков и экспертов.

«Я такой, какой есть. Сражаюсь на трассе так, как считаю правильным сражаться.

Я не говорю вам или кому-то, как вам жить или что делать. Каждый должен просто сконцентрироваться на самом себе. Думаю, я хорошо себя веду. Если кто-то другой с этим не согласен, это их проблема. Не моя, не так ли?

Моей мечтой было попасть в Формулу-1 и стать успешным. Я добился этого, и люди, которые не могут это оценить, просто завистники. Для них это нормально. Но это неправильно, потому что зависть ни к чему не приведёт тебя в жизни. Ну а я здесь не для того, чтобы делать приятное людям, которые не ценят меня», — приводит слова Ферстаппена The Guardian.