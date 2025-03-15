Цунода — о пятом месте в квалификации ГП Австралии: благодарен Норрису за слипстрим

Японский гонщик Формулы-1 из команды «Рейсинг Буллз» Юки Цунода подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой занял пятое место.

«Я не ожидал, что у нас сегодня будет такой результат, я определённо не ожидал оказаться на пятом месте. Больше ожидал попасть в топ-10. Я знал, что будет сложная трасса, но последний круг получился просто волшебным, и я смог собрать всё воедино. Ландо немного помог мне со слипстримом, так что я благодарен ему за это.

Время на круге было немного медленным, но машина на протяжении всей недели вела себя стабильно хорошо. Команда действительно старалась изо всех сил, честно говоря, я удивлён, насколько далеко мы продвинулись после Абу-Даби [2024-го], по этому результату можно судить о напряжённой работе, которую в коллективе проделали в межсезонье, так что тут все молодцы — и инженеры, и команда на заводе.

Мы знаем, что завтра будет небольшой дождь, и подготовились к настройкам машины. Я уверен, что машина покажет хорошие результаты, поэтому я взволнован и уверен в себе, просто нужно оставаться сосредоточенным», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.