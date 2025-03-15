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Леклер — о результатах квалификации ГП Австралии: не ожидал даже при худшем сценарии

Леклер — о результатах квалификации ГП Австралии: не ожидал даже при худшем сценарии
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27-летний гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, представляющий «Феррари», прокомментировал результаты квалификации Гран-при Австралии, в которой занял седьмое место, а его напарник Льюис Хэмилтон — восьмое.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385

«Закончить с седьмым и восьмым временем, конечно, разочаровывает. Даже в худшем случае я не представлял себе такого результата. Уже сегодня утром результаты в целом отличались от вчерашних тренировок. Я думаю, что знаю, откуда взялись эти изменения, но мы всё же должны проанализировать данные. Нам следует немного снизить производительность, чего никогда не хотелось бы делать, но это правильно: я не буду вдаваться в подробности.

Мы находимся только в начальной точке сезона и ещё спокойно можем сделать шаг назад в некоторых настройках: несомненно, у машины есть потенциал, но сегодня мы были «за бортом», это было видно. Машина сильно изменилась между вторым и третьим сегментами. Я никогда не испытывал этого чувства. Не могу быть доволен, но управлять этой машиной было очень сложно.

Есть много вопросов по поводу завтрашнего дня [из-за дождя]. Посмотрим, но я, как всегда, сделаю всё возможное», — приводит слова Леклера издание La Gazzetta dello Sport.

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