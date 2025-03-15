Хельмут Марко выиграл у Йоса Ферстаппена € 500 и поставил на победу Макса в гонке
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко остался относительно доволен итогами квалификации Гран-при Австралии Формулы-1, в которой Макс Ферстаппен проиграл только двум гонщикам «Макларена». Нидерландец уступил времени поул-позишен Ландо Норриса 385 тысячных секунды.
Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385
«По сравнению с тестами в Бахрейне мы сделали большой шаг вперёд, потому что там разница была по меньшей мере в полсекунды. Я уже выиграл € 500 у Йоса Ферстаппена, так как он думал, что мы на самом деле проиграем «Макларену» как минимум полсекунды. Ну а на завтра я уже сделал ставку на победу Макса», — приводит слова Марко GPBlog.
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