Бортолето отреагировал на выход во второй сегмент в дебютной квалификации в Формуле-1

Гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето прокомментировал 15-й результат в квалификации Гран-при Австралии — дебютного для него в Формуле-1.
«Ощущения довольно хорошие. Думаю, мы как команда достойно отработали, максимизировав выводы по итогам трёх тренировок. Первый сегмент прошёл гладко, мы свели всё воедино и сумели пробиться дальше. Думаю, проход во второй сегмент в моей первой в карьере квалификации — это точно неплохо.
Я хотел побороться за третий сегмент и слишком сильно атаковал на своём круге. Мне удалось удержать машину на трассе, но уже не было смысла продолжать. И всё же я думаю, что могу быть удовлетворён проделанной работой.
Если говорить про воскресенье, то есть большая вероятность дождя. В таких условиях может произойти всё что угодно, особенно на такой трассе. При условии чистой гонки и отсутствия ошибок, думаю, мы можем добиться достойного результата, так что жду с нетерпением», — приводит слова Бортолето пресс-служба «Кик-Заубера».
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