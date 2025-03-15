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Бортолето отреагировал на выход во второй сегмент в дебютной квалификации в Формуле-1

Бортолето отреагировал на выход во второй сегмент в дебютной квалификации в Формуле-1
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Гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето прокомментировал 15-й результат в квалификации Гран-при Австралии — дебютного для него в Формуле-1.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385

«Ощущения довольно хорошие. Думаю, мы как команда достойно отработали, максимизировав выводы по итогам трёх тренировок. Первый сегмент прошёл гладко, мы свели всё воедино и сумели пробиться дальше. Думаю, проход во второй сегмент в моей первой в карьере квалификации — это точно неплохо.

Я хотел побороться за третий сегмент и слишком сильно атаковал на своём круге. Мне удалось удержать машину на трассе, но уже не было смысла продолжать. И всё же я думаю, что могу быть удовлетворён проделанной работой.

Если говорить про воскресенье, то есть большая вероятность дождя. В таких условиях может произойти всё что угодно, особенно на такой трассе. При условии чистой гонки и отсутствия ошибок, думаю, мы можем добиться достойного результата, так что жду с нетерпением», — приводит слова Бортолето пресс-служба «Кик-Заубера».

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