Аяо Комацу отреагировал на провал «Хааса» в квалификации Гран-при Австралии

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу высказался о результатах квалификации для своего коллектива, по результатам которой Эстебан Окон показал 19-й результат, а Оливер Берман — 20-й.

«Ещё один сложный день из-за проблем с производительностью. Мы приложили все усилия, чтобы улучшить машину, что нам и удалось, но в конечном итоге этого оказалось недостаточно. Нам многого не хватает в скоростных поворотах, и мы не заметили этого на тестах в Бахрейне, но такова реальность на данный момент, и нам нужно найти решение как можно быстрее.

Конечно, для нас будет полезно, если пойдёт дождь, потому что в сухую погоду нам просто не хватит скорости. Учитывая наше понимание проблемы, гонка на мокрой трассе может помочь, но завтра мы приложим все усилия – мы не сдадимся», — приводит слова Комацу пресс-служба команды.